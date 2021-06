The Suicide Squad, Joel Kinnaman ha già visto film: 'È il migliore di James Gunn!'

Si avvicina l'uscita di The Suicide Squad, reboot diretto da James Gunn del film del 2016 di David Ayer, che rispetto al precedente dovrebbe attenersi molto di più ai fumetti originali. Se nei giorni scorsi abbiamo visto il Pensatore in una nuova immagine, stavolta a parlare è Joel Kinnaman, che interpreta Rick Flagg.

L'attore, presente anche in Suicide Squad di David Ayer, ha rivelato a Variety di aver già visto il montaggio finale di The Suicide Squad, e di esserne molto soddisfatto.

"L'abbiamo visto un paio di giorni fa", ha raccontato Joel Kinnaman. "È folle. È di gran lunga il miglior film di James Gunn. È così divertente. Ovviamente sono irrimediabilmente di parte, ma ho scoperto che è uno dei film più divertenti che abbia mai visto. Dalla A alla Z, ha un tale ritmo, una tale spinta e un tempismo così comico... È divertente per tutto il tempo, senza sforzo."

Del resto, anche per James Gunn le scene con Harley Quinn sono le migliori che abbia mai girato in tutta la carriera. Oltre al ritmo del film, ciò che in The Suicide Squad ha maggiormente colpito Kinnaman è stato "come fosse in grado di creare queste piccole bolle, questi piccoli momenti di profondità emotiva, e poesia visiva ed emotiva."

L'attore ha infine ricordato cos'è che a suo avviso non ha funzionato nel film del 2016. "Pensavo che i primi 40 minuti del film fossero davvero fantastici, e poi ci sono state visioni contrastanti e alla fine non è stato quello che tutti speravamo che fosse. Non sembrava il film che speravamo di fare, ma questo è qualcosa di molto diverso... È un universo di James Gunn, un posto molto esilarante e depravato..."