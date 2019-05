The Suicide Squad: Joel Kinnaman conferma il suo ritorno nei panni di Rick Flagg

Mentre James Gunn fa il criptico su The Suicide Squad, evitando di specificare se il suo film sarà un reboot o un sequel del film di David Ayer, Joel Kinnaman pare non essersi fatto troppi problemi in quanto a segretezza.

A quanto pare, infatti, sulla sua pagina Instagram l'attore ha pubblicato una foto che confermerebbe il suo coinvolgimento nel film Worlds of DC. Potete vederla in calce all'articolo, mentre qui sotto vi riportiamo il messaggio che l'attore ha scritto sul post:

"Al campo con il mio grande amico e insegnante @kevinlvance e Lele lo stallone italiano. Facilitando le preparazioni per la Squad ... grazie a @tarantactical per averci permesso di usare il campo!"

Da notare, inoltre, il "mi piace" di Jay Courney, interprete di Boomerang.

Se Kinnaman dovesse tornare, allora The Suicide Squad di James Gunn potrebbe essere a tutti gli effetti un sequel, ma fino ad annunci ufficiali è inutile volersi sbilanciare. Ad oggi sappiamo comunque che il cast includerà Viola Davis, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney e David Dastmalchian. Inoltre, John Cena e Daniela Melchior sono corteggiati per dei non meglio specificati ruoli chiave.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per il film? Fatecelo sapere nei commenti!

Vi ricordiamo che The Suicide Squad è uno dei tanti progetti attualmente in sviluppo per la Warner Bros. e DC. La lista include anche The Batman, The Flash, Green Lantern Corps, Birds of Prey, Black Adam, Nightwing, Supergirl e New Gods.

Il film di James Gunn uscirà nelle sale il 6 agosto 2021. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo a dei rumor sulla trama di The Suicide Squad.