The Suicide Squad, Joel Kinnaman accusato di stupro! L'attore: 'E' una stalker'

Nelle scorse ore è stata aperta un'indagine ufficiale dopo che Joel Kinnaman, la star del nuovo film DC The Suicide Squad, è stata accusata di stupro dalla stessa persona contro cui la star aveva chiesto un ordine restrittivo, Bella Davis.

Kinnaman, attore svedese-americano noto per il suo ruolo del colonnello Rick Flag nella saga di Suicide Squad, come riportato da E! News è ufficialmente indagato per stupro dopo aver ottenuto un ordine restrittivo temporaneo contro la presunta vittima. Le indagini sono in corso e finora non sono state prese decisioni. La Davis, una modello svedese con cui Kinnaman si è frequentato brevemente nel 2018, qualche giorno fa si era vista recapitare un ordine restrittivo temporaneo che l'attore aveva richiesto contro di lei per estorsione, sostenendo che la modella aveva minacciato di dichiarare false affermazioni ai suoi danni per costringerlo a darle dei soldi.

Il team legale di Joel Kinnaman sospetta che la promessa della Davis sia diventata realtà, e che l'accusa di stupro possa essere parte di questo tentativo di estorsione. L'avvocato di Kinnaman: "Sembra che, dopo aver appreso dell'ordinanza restrittiva, abbia sporto denuncia contro di lui. Gli atti del tribunale depositati dal sig. Kinnaman affermavano, tra le altre cose, che la sig.ra Davis minacciava di divulgare informazioni false sul sig. Kinnaman - incluso il fatto che aveva avuto rapporti sessuali con lei contro la sua volontà - a meno che non avesse capitolato alle sue richieste monetarie e di altro tipo, che includeva presentazioni di gente Hollywood, una sponsorizzazione per il visto di lavoro, un segno di spunta blu di verifica su Instagram e altro ancora. Il signor Kinnaman collaborerà con la polizia per riabilitare il suo nome."

Insomma una brutta faccenda che speriamo venga chiarita al più presto.