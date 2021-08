The Suicide Squad: Jeffrey Dean Morgan elogia il film e chiede di tornare nel DCEU

Jeffrey Dean Morgan ha affermato che James Gunn "l'ha ucciso" con il suo film The Suicide Squad e che sta ancora aspettando una chiamata per tornare al franchise DC Films dove finora ha interpretato Thomas Wayne.

Dopo aver recitato negli adattamenti DC Watchmen e The Losers e aver fatto un cameo non accreditato in Jonah Hex, Morgan ha interpretato lo sfortunato padre di Bruce Wayne (Ben Affleck) in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder.

L'attore è adesso tornato alla ribalta perché da tempo si dice che potrebbe tornare in una continuità condivisa con The Suicide Squad con il personaggio di Batman proveniente dall'universo di Flashpoint. In ogni caso, su Twitter, Morgan ha dichiarato:

"Ho appena finito #suicidesquad!! Il fratello @JamesGunn l'ha ucciso. Il film è un'esplosione ad alto numero di ottani, una vera bomba! Cast perfetto, girato magnificamente. I movimenti della telecamera sono pazzi! Sto ancora cercando di capire come c*zzo hai fatto ad alcuni di quelli! Bravo amico. Sto ancora aspettando tra l'altro... xjdm #DC."

Nel 2012, Morgan aveva dichiarato a Collider che desiderava recitare in Pure, altro film scritto da Gunn, definendolo "la sceneggiatura più originale che abbia letto forse in tutta la mia vita". Morgan all'epoca aveva detto che il film alla fine mai realizzato, su un serial killer che scrive libri per bambini, è "un po' indescrivibile". Morgan ha anche espresso a lungo il desiderio di tornare nell'universo DC, sia che ciò significhi indossare il mantello e il cappuccio come il Batman di Thomas Wayne o interpretare l'antieroe alieno Lobo:

"Michael Keaton è piombato lì e ha preso il mio ruolo. No, penso che sia fantastico. Da quando Zack Snyder se ne è andato, tutta la mia parte in quel mondo è andata via con lui. Tuttavia, c'è sempre una chiacchierata in corso. Quindi, vedremo!"

Ricordiamo che Morgan riprenderà il ruolo di Negan nell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead in arrivo il prossimo 23 agosto. Vi lasciamo alla nostra recensione di The Suicide Squad.