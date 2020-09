The Suicide Squad, Jay Courtney e Nathan Fillion nella nuova foto dal set!

Le star Jai Courtney e Nathan Fillion si prendono una pausa durante le riprese di The Suicide Squad avvenute all'aeroporto Peachtree Dekalb in questa nuova foto dal set del cinecomic DC Films scritto e diretto dal regista James Gunn.

L'immagine, che è stata condivisa dall'account On Set sul social network Instagram, mostra Courtney (Captain Boomerang) e Fillion (T.D.K.) mentre si scambiano una risata infilati nei loro costumi. "Nathan Fillion e Jai Courtney durante le riprese di The Suicide Squad all'aeroporto Peachtree Dekalb, Chamblee, GA", si legge nella didascalia dell'immagine. "Quando mi annoiavo, giravo intorno a questa produzione per fare un po' di panico" aggiunge il noto paparazzo.

Courtney è già apparso in Suicide Squad di David Ayer nei panni di Captian Boomerang, e anche in un ormai famoso cameo/easter-egg allestito in una sequenza dello spin-off Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ed è uno dei pochi altri attori che riprenderanno il loro ruolo originale dal cinecomic del 2016 insieme a Margot Robbie, Viola Davis e Joel Kinnaman.

Nathan Fillion invece farà il suo debutto nel film di Gunn insieme a tantissime altre star, tra le quali ricordiamo Idris Elba, John Cena e Michael Rooker. L'uscita del film è prevista per l'agosto 2021.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer ufficiale di The Suicide Squad e alle recenti dichiarazioni di Jay Courtney sul tono de film.