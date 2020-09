The Suicide Squad, Jay Courtney avvisa: 'Ci sarà da divertirsi!'

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato il clamoroso annuncio di Peacemaker, serie spin-off di The Suicide Squad sviluppata per HBO Max dallo sceneggiatore e regista James Gunn ed incentrata sul personaggio di John Cena, ma l'attore Jay Courtney ha voluto subito riportare l'attenzione sul film.

Nel corso di un'intervista con Collider, infatti, ha parlato del ritorno del suo personaggio Captain Boomerang, uno dei pochi nuovamente reclutati dal Suicide Squad del 2016 insieme alla Amanda Waller di Viola Davis, la Harley Quinn di Margot Robbie e il Rick Flagg di Joel Kinnaman.

"Penso che sarebbe stato un peccato perdersi un'ulteriore infornata di Captain Boomerang ... Joel Kinnaman ha avuto modo di divertirsi un po' di più con il suo Rick Flagg in questo film, per lui è stata come una sorta di nuova interpretazione. Al contrario, il mio Boomerang sarà più o meno la stessa 'testa di merda' che abbiamo imparato a conoscere nel primo episodio. E' in giro solo per fare problemi, ma sarà ancora più esagerato".

Ha aggiunto: "È di nuovo un film di grandi dimensioni, come fu anche il primo. Ma è bello vedere un mucchio di nuovi personaggi e Gunn è andato molto a fondo nel canone DC, il che è già di per sé interessante e aggiunge molta diversità. A James piacciono le creature, i mostri e tutte queste cose strane. Mi è sembrato che ci fosse un'iniezione di questo genere di cose nel nuovo film. Ci sarà da divertirsi."

Recentemente, Joel Kinnaman ha lodato il lato comico del film e la bravura di John Cena in The Suicide Squad.