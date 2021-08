The Suicide Squad, James Gunn vuole Superman nel sequel! Idris Elba: Io voglio un prequel

Nel corso di una recente intervista promozionale per The Suicide Squad, il nuovo film DC scritto e diretto da James Gunn, il protagonista Idris Elba ha parlato del suo desiderio di realizzare un prequel incentrato su Bloodsport e Superman.

Come saprete, nel corso del film di James Gunn viene rivelato che Bloodsport si trova in carcere per aver spedito Clark Kent in terapia intensiva dopo averlo colpito con un proiettile alla kryptonite - retroscena per altro anticipato già dai numerosi trailer ufficiali del cinecomic DC. A tal proposito Idris Elba ha dichiarato parlando con ComicBook:

"Non sarebbe un sequel, ma un prequel. Sarei davvero interessato a scoprire nel dettaglio perché è andato in prigione, perché ha sparato a Superman? Mi piacerebbe vedere quella narrazione prendere vita. All'inizio non sapevo quale personaggio stavo interpretando, ma conoscevo il tipo e conoscevo la posizione che ricopriva all'interno della trama", ha spiegato all'attore. "Quindi questo è tutto ciò che avevo bisogno di capire, e ho firmato. Ma sapevo che era stato il primo pazzo a spedire Superman in ospedale perché gli aveva sparato, ed è per questo che è in prigione. È stato molto intrigante ed è diventata anche una piccola motivazione per me, pensavo a questa cosa nello sviluppare il mio personaggio".

Il film ovviamente non mostra mai Clark Kent in persona limitandosi solo a citarlo, anche se James Gunn ha rivelato che inizialmente in The Suicide Squad era prevista la presenza di Superman. In un'altra intervista a ComicBook, dopo essersi detto disponibile per dirigere un film su Harley Quinn, il regista ha dichiarato: "Quando ho iniziato a scrivere The Suicide Squad, un'idea fu mettere la squadra contro Superman. Stavo scrivendo il film pensando che la Suicide Squad sarebbe stata incaricata di catturare Superman, per qualche motivo. Ma era solo un'idea molto vaga. Mi piace l'idea di questo gruppo di schifosi supercriminali costretti ad affrontare l'eroe più potente del mondo. Se la DC vuole questa storia come sequel, per favore non fatelo senza di me!".

