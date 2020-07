The Suicide Squad, James Gunn vuole un crossover con Scooby-Doo!

Di crossover assurdi ne abbiamo visti nel corso degli anni ma, insomma, il mondo del cinema è sempre pieno di sorprese e chi siamo noi per mettere limiti alla provvidenza (e alla volontà delle produzioni)? Se vi parlassimo, ad esempio, di un crossover tra The Suicide Squad ed uno dei più famosi cartoni animati Hanna-Barbera?

Sì, stiamo parlando proprio di Scooby-Doo: cosa ne direste di vedere in azione insieme la banda capitanata da Harley Quinn e la Mystery Inc. di Shaggy, Scooby, Velma, Daphne e Fred? Follia? Forse sì, ma non secondo qualcuno che vanta una voce molto più autorevole della nostra.

Stiamo parlando di James Gunn, regista del prossimo The Suicide Squad, che interpellato al riguardo su Twitter ha risposto: "Scooby con i Guardiani credo sia difficile, essendo un prodotto Disney e uno Warner. Ma sapete, un film animato Mystery Inc/The Suicide Squad si potrebbe sempre fare".

Insomma, nonostante si parli di semplici fantasie James Gunn non chiude le porte all'operazione: chissà che un giorno Warner Bros. non decida davvero di regalarci una follia di questo tipo! Vi piacerebbe l'idea? Fatecelo sapere nei commenti! Gunn, intanto, ha recentemente parlato del ruolo di John Cena in The Suicide Squad; il regista ha anche rivelato chi ha improvvisato di più nel cast di The Suicide Squad.