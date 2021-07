The Suicide Squad, James Gunn: 'Volevo girare il cinecomic definitivo'

James Gunn non è uno che ama accontentarsi: esattamente come già fatto con Guardiani della Galassia, con The Suicide Squad il regista ha voluto puntare in alto, cercando di non scendere a compromessi e di rispettare non solo le altissime aspettative dei fan, ma anche le sue.

Parlando del film per il quale, stando alle parole di Jai Courtney, Gunn ha letteralmente avuto carta bianca dalla produzione, il regista non ha infatti nascosto di aver puntato immediatamente al massimo, cercando di realizzare quello che potrebbe essere considerato il cinecomic definitivo.

"Davvero, volevo semplicemente girare il cinecomic definitivo, quindi ho creato The Suicide Squad basandomi su uno dei miei libri preferiti di John Ostrander, che parla di una squadra di supervillain da schifo ingaggiati dal governo degli Stati Uniti per un'operazione segreta durante la quale la maggior parte di loro perde la vita. Questa Squadra Suicida va a Corto Maltese, un'isola immaginaria al largo delle coste argentine, per cercare di fermare sul nascere un'insurrezione" ha spiegato James Gunn.

Parole che non fanno che aumentare ulteriormente un hype già alle stelle per il film che vedrà il ritorno in scena della Harley Quinn di Margot Robbie. Sempre Gunn, intanto, ci ha anticipato la morte di due personaggi di The Suicide Squad.