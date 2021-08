The Suicide Squad, James Gunn: 'Taika Waititi? Ha detto di sì quando è saltato Akira'

Il film di Akira è un progetto a cui Taika Waititi tiene moltissimo: l'adattamento del capolavoro dell'animazione giapponese sta però vivendo una gestazione piuttosto travagliata, tra continui rinvii e cancellazioni. Una situazione che ha quasi portato il regista a dare forfait per il The Suicide Squad dell'amico James Gunn.

A raccontarlo è stato il regista stesso, dopo aver spiegato tutti i riferimenti nel film ai fumetti della Suicide Squad: "Inizialmente avevo offerto a Taika un altro ruolo, ma lui non era sicuro. All'epoca stava lavorando su Akira, mi disse: 'Devo risponderti tra un paio di settimane', ma voleva davvero farlo. Sarebbe stato uno dei supereroi. Mi disse che avrebbe voluto farlo, ma poi cominciarono i lavori su Akira" ha ricordato Gunn.

Il regista ha poi proseguito: "Poi all'improvviso tutto saltò e lui mi chiamò e disse: 'Quel ca**o di film è saltato, il ruolo è ancora disponibile?' E io gli dissi: 'In realtà no, ma potrei avere un'altra idea per te'". Il buon James, comunque, non ha rivelato quale avrebbe dovuto essere il ruolo originale di Taika Waititi nel suo film: avete idee al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono le possibilità che The Suicide Squad riceva uno o più sequel.