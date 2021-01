The Suicide Squad, James Gunn svela su Twitter il rating del film

The Suicide Squad di James Gunn debutterà quest'anno al cinema e su HBO Max, e nelle ultime ore è stato anche confermato il rating che avrà grazie a un tweet del regista.

Tra i cinecomic più attesi dei prossimi anni rientra sicuramente The Suicide Squad, il secondo tentativo di portare sullo schermo la sgangherata banda di supercriminali villain targati DC, della quale abbiamo già visto una prima iterazione nel 2016 grazie al discusso film di David Ayer.

Questa volta a guidare Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jay Courtney, Viola Davis e il resto del cast annunciato per la pellicola sarà James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia (1, 2 e il 3 in fase di sviluppo), e possiamo aspettarci oltre che tanta azione e black humor, anche dei contenuti Rated-R.

A confermarlo è infatti lo stesso Gunn su Twitter, rispondendo al tweet di un fan:

"Spero che The Suicide Squad sia Rated-R".

"Sì, è Rated-R".

E in linea con il taglio di The Suicide Squad sembra dunque essere anche la serie tv spin-off con protagonista John Cena Peacemaker, che pare sarà "solo per adulti", poiché, sempre a detta di Gunn "una versione editata per la tv broadcast durerebbe appena 40 secondi".

E voi, cosa vi aspettate da The Suicide Squad e Peacemaker? Fateci sapere nei commenti.