The Suicide Squad: James Gunn svela il primo poster del film DC

Nella notte il regista e sceneggiatore James Gunn ha postato sui suoi canali una prima locandina di The Suicide Squad, nuovo lungometraggio DC Films che arriverà nei cinema dal 5 agosto 2021.

La locandina, che come al solito trovate nel post in calce all'articolo, ci rivela quello che è presumibilmente il logo ufficiale del film, uno sfondo bianco e montagna di armi imbrattate di sangue: inoltre il manifesto, che Gunn ha sottolineato non essere una locandina ufficiale per la campagna marketing ma un'arte realizzata per festeggiare la fine delle riprese, è impreziosito dalle firme del gigantesco cast del film Warner Bros., che ad alcuni membri della Suicide Squad di David Ayer, tra cui Amanda Waller (Viola Davis), Harley Quinn (Margot Robbie), Captain Boomerang (Jai Courtney) e Rick Flag (Joel Kinnaman), affiancherà diversi nuovi membri.

Da notare, tra l'altro, che per la maggior parte le armi raffigurate nel poster di The Suicide Squad sono per lo più generiche e difficili da collegare ad uno specifico personaggio dei fumetti, fatta eccezione per l'arma preferita di Captain Boomerang (provate a indovinare qual è) e l'iconico martello di Harley, che sono presenti in primo piano in mezzo alla pila di pistole, granate, proiettili e sangue.

Ricordiamo che molti ruoli dei vari attori annunciati non sono stati rivelati: secondo i rumor, tuttavia, il film dovrebbe includere anche Peacemaker (John Cena ... forse) e Vigilante (presunto ruolo di Idris Elba). Tuttavia nel poster non c'è nulla che confermi fermamente il loro coinvolgimento, né tanto meno quello di altri personaggi precedentemente vociferati come Arm-Fall-Off-Boy (Nathan Fillion, che ha parlato di The Suicide Squad pochi giorni fa) e King Shark.