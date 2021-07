The Suicide Squad, James Gunn svela il nuovo poster: 'Il film esce per il mio compleanno!'

The Suicide Squad è il film più atteso dell'estate: in uscita dal 5 agosto nelle sale italiane, il nuovo cinecomic DC riporterà James Gunn sulla cresta dell'onda a ben quattro anni dalla pubblicazione di Guardiani della Galassia 2, ma adesso l'autore ha un motivo in più per festeggiare.

Negli Stati Uniti, infatti, l'uscita del film è stata anticipata di un giorno: previsto per il 6 agosto, adesso debutterà nelle sale il 5 agosto. Non solo la stessa data del mercato italiano, ma soprattutto quella del compleanno di James Gunn. Per festeggiare la novità insieme ai suoi fan, il regista è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram condividendo un suggestivo nuovo poster ufficiale di The Suicide Squad. Insieme alla locandina, che trovate in calce all'articolo, il regista ha lasciato anche un breve messaggio:

"Per quelli di voi che non vedono l'ora, The Suicide Squad arriverà nei cinema un giorno prima negli Stati Uniti - potrete guardarlo dalla sera di giovedì 5 agosto - ovvero nel giorno del mio compleanno. #InSquadWeTrust".

Ricordiamo che The Suicide Squad è il primo film del DC Extended Universe ad arrivare in sala dopo l'inizio della pandemia, e segue a più di un anno e mezzo di distanza l'uscita di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Per James Gunn è anche l'inizio del periodo più fiorente della sua carriera, dopo l'abisso toccato in seguito al licenziamento dalla Disney di qualche anno fa: a gennaio 2022 infatti il regista debutterà su HBO Max con la sua prima serie tv, Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad con protagonista John Cena, mentre nei prossimi mesi per i Marvel Studios inizierà le riprese di Guardiani della Galassia 3 e Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio.

Quale tra questi progetti attendete di più? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altre notizie, scoprite se The Suicide Squad avrà o meno una scena post-credit.