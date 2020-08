The Suicide Squad, James Gunn svela su Instagram il film che più lo ha ispirato

Il treno dell'hype è partito dal DC FanDome per The Suicide Squad, nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da James Gunn e in uscita nell'agosto 2021, ma adesso il regista ha stuzzicato i suoi follower condividendo su Instagram il film che più lo ha ispirato durante la realizzazione dell'opera.

Come potete vedere in calce all'articolo si tratta di Quella Sporca Dozzina, o The Dirty Dozen, un classico dei war-movie uscito nel 1967 per la regia di Robert Aldrich e con protagonisti Lee Marvin, Ernest Borgnine, Robert Ryan e perfino il grande regista John Cassavetes.

Del resto è facile capire come Quella Sporca Dozzina possa aver influenzato un film come The Suicide Squad: la trama del war-movie infatti racconta di un gruppo di dodici criminali che viene addestrato dall'esercito statunitense per una missione segreta tanto importante quanto rischiosa (suicida, potremmo dire): assaltare un castello francese utilizzato dai tedeschi come centro di riposo per ufficiali.

Quella Sporca Dozzina, tra le altre cose, è stato anche uno dei principali punti di riferimento per Bastardi Senza Gloria di Quentin Tarantino e I Mercenari di Sylvester Stallone, quindi sarà curioso scoprire come Gunn renderà omaggio a questo classico. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.

