The Suicide Squad, James Gunn svela un importante dettaglio della trama

James Gunn ha approfittato del tempo libero dovuto alla quarantena per organizzare un piccolo Q&A con i fan, come sempre tramite Instagram, durante il quale ha rivelato alcuni dettagli inediti su The Suicide Squad, il film DC atteso nelle sale il prossimo anno.

Rispondendo ai fan curiosi di sapere quando sarà ambientata la pellicola rispetto alla timeline del DCEU, di cui The Suicide Squad potrebbe fare parte solo marginalmente, il regista ha infatti confermato che The Suicide Squad sarà ambientato nell'anno in cui uscirà.

In linea con quanto accaduto per la maggior parte dei capitoli precedenti, dunque, gli eventi del film si svolgeranno nel 2021: ciò significa, per esempio, che la Harley Quinn di Margot Robbie si unirà al nuovo team solo dopo avere incontrato Cacciatrice e Black Canary in Birds of Prey.

Resta invece da capire se il film terrà conto dei fatti accaduti in Suicide Squad, la pellicola di David Ayer uscita (e ambientata) nel 2016 da cui faranno ritorno anche i personaggi di Amanda Waller (Viola Davis), Rick Flag (Joel Kinnaman) e Capitan Boomerang (Jai Courtney).

Vi ricordiamo che la post-produzione di The Suicide Squad sta proseguendo (con inevitabili rallentamenti) in vista dell'uscita prevista per agosto 2021. Stando allo stesso Gunn, infatti, per il momento il film non è a rischio rinvio.