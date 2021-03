The Suicide Squad, James Gunn svela i suoi horror preferiti: ecco quali sono

The Suicide Squad è uno dei 7 cinecomics in uscita dopo la Snyder Cut per DC Films, e in attesa del primo trailer ufficiale, in ritardo sulla tabella di marcia, James Gunn ha conversato con i suoi fan sul social network Twitter.

L'amatissimo regista e sceneggiatore è un nome molto noto oggi ai fan dei cinecomics, associato come saprete alla saga dei Guardiani della Galassia per il Marvel Cinematic Universe, ma non tutti sanno che la sua carriera è iniziata con il genere horror: nel 1996 scrive il copione di Tromeo & Juliet, una rivisitazione splatter ed erotica di Romeo e Giulietta, mentre nel 2004, prima di esordire alla regia nel 2006 con Slither, firma il copione del remake de L'alba dei morti viventi diretto da Zack Snyder.

Nelle scorse ore Gunn tramite il suo account Twitter ha rispolverato la sua passione mai sopita per l'horror, svelando i suoi film dell'orrore preferiti nel corso dei decenni: ha iniziato con gli anni '90, rivelando che il suo horror preferito di quella decade è Audition di Takashi Miike, e da lì è passato agli anni '70 (Lo squalo, Invasion of the Body Snatchers, The Brood e Martin), agli anni '80 (The Thing, Evil Dead 2, They Live e The Fly), agli anni 2000 (The Host, A Tale of Two Sisters, 28 Days Later e Saw), e infine anche agli anni '60 (Night of the Living Dead, The Birds, Rosemary's Baby e Peeping Tom).

Potete controllare il thread sul suo profilo Twitter, il cui link è disponibile in calce all'articolo. Cosa ne pensate della lista fornita da James Gunn? Conoscete tutti i film citati? Ditecelo nei commenti!