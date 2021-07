The Suicide Squad, James Gunn su Starro e avverte: 'La morte di due eroi mi fa piangere'

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'uscita di The Suicide Squad, atteso al cinema in Italia per il 5 agosto prossimo, il regista e sceneggiatore James Gunn ha rivelato qualche informazione in più sul suo nuovo cinecomic, il primo realizzato per DC Films.

A proposito del villain Starro, letteralmente una stella marina gigante, ha dichiarato: "Beh, sostanzialmente l'ho scelto perché volevo un grande cattivo DC di cui il pubblico non aveva mai sentito parlare o che i fan non si sarebbero mai aspettati di vedere in un film. E ho sempre amato Starro. Voglio dire, da bambino, trovavo Starro completamente terrificante. L'idea di questa stella marina gigante in grado di sparare questi affari che prendono il controllo del cervello delle persone era spaventosa. Colpì anche Superman una volta! Quindi, si trattava di prendere qualcosa che era completamente, intendiamoci, ridicolo, calarlo in un contesto reale e lasciarlo libero di compiere i suoi affari spaventosi, in modo completamente oltraggioso. E così, questo mix attratto la mia estetica".

Ma non ci sarà solo divertimenti in The Suicide Squad: proprio com'è stato per Guardiani della Galassia, infatti, James Gunn ha anticipato che il suo nuovo cinecomic porterà con sé anche tanta commozione, e il consiglio è quello di procurarvi tanti fazzoletti.

"Alcuni dei personaggi, specialmente mentre si va avanti nel film, non ce la faranno. Nel corso della narrazione arriveranno delle morti che ancora oggi mi spezzano il cuore ogni volta che le guardo. Ci sono due personaggi in particolare che, quando muoiono, mi fanno venire le lacrime agli occhi ogni volta che guardo il film. Mi è capitato anche quando lo stavamo montando. Mi uccide ogni volta, dico davvero."

Per altri approfondimenti, ecco perché in The Suicide Squad non ci sarà Will Smith; inoltre, il nuovo trailer di The Suicide Squad svela un villain di Batman.