The Suicide Squad, James Gunn spiega tutti i riferimenti ai fumetti di John Ostrander!

Quando mancano solo pochi giorni all'arrivo in sala di The Suicide Squad, James Gunn ha discusso in una recente chiacchierata, durante la promozione della pellicola, dell'enorme influenza avuta dai lavori sui fumetti DC di John Ostrander, tra i principali autori di Suicide Squad. Ecco quello che il regista ha rivelato a proposito del suo film.

Palrando ai microfoni di ComicBook, James Gunn ha spiegato in che modo il suo amore per il lavoro di John Ostrander si riflette nel suo film The Suicide Squad al cinema: "Beh, penso che quello che ho fatto davvero non sia stato tanto il prendere delle scene dal lavoro di John ma più che altro il suo tono e la premessa all'intera situazione. Voglio dire, penso che questo film sia un vero e proprio sequel delle avventure di John Ostrander di fine anni '80 dove abbiamo questo gruppo di supereroi di serie Z che sono reclutati dal governo americano e impiegati in una missione suicida, una operazione Black Ops in tutto il mondo e mi sono attenuto a questo premessa centrale e tenerla è stato molto importante per me".

La sinossi ufficiale di The Suicide Squad recita: "Benvenuti all'inferno - alias Bell Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti d'America. Dove sono tenuti i peggiori Supercriminali, che faranno di tutto per uscirne - anche unirsi alla super-segreta, super-losca Task Force X. Il compito fallo-o-muori di oggi? Mettere su una banda di outsider, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn. Quindi armali pesantemente e lasciarli (letteralmente) sulla remota isola, invasa dai nemici, di Corto Maltese".