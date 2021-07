The Suicide Squad, James Gunn spiega il paragone con i Guardiani: 'E' molto più crudo'

Quando arrivò la notizia che James Gunn avrebbe diretto la sua versione di The Suicide Squad per la Warner / DC Films sono fioccati inevitabilmente i paragoni con quanto da lui fatto ai Marvel Studios nel franchise dei Guardiani della Galassia. Tuttavia, il regista ha tenuto a precisare che le due produzioni non potrebbero essere più lontane.

A differenza del suo lavoro con la Marvel, la Warner ha lasciato del tutto carta bianca e un'enorme margine di manovra su The Suicide Squad e il risultato è stato un cinecomic Rated R, molto lontano dal metro adottato con Guardiani della Galassia dalla Disney. Gran parte del merito per il Rated R è la violenza visiva del film, che risulta essere molto crudo.

"E' molto molto più grezzo di Guardiani della Galassia. Tutto è quasi completamente ottenuto con effetti pratici sul set e si è trattato del set più grande che ho mai avuto, anche dal punto di vista visivo. Sono stato in grado di portare con me tutti i principali nomi con cui avevo lavorato negli altri film come Dan Sudek, che per me ha realizzato per questo film più di tutti gli effetti speciali che negli altri film Marvel da lui realizzati messi insieme. E' un film più con i piedi per terra, più tenebroso, e decisamente più crudo".

Il produttore Peter Safran ha insisto sull'allontanare i paragoni con i Guardiani della Marvel: "Ovviamente abbiamo personaggi come King Shark e Weasel ma è un film radicato nel mondo reale. Così radicato alla Terra che è l'opposto dei Guardiani che invece operavano nello spazio. E' diverso dai Guardiani anche nel modo in cui è girato. Pur avendo stesso regista e direttore della fotografia Henry Braham, hanno utilizzato un linguaggio completamente diverso per questo film e parlo anche dei movimenti di macchina usati. Non è una versione DC dei Guardiani della Galassia, ha un'anima molto diversa".

The Suicide Squad arriverà al cinema il 5 agosto. James Gunn aveva anche pensato a un crossover Marvel / DC tra Harley Quinn e Groot! e per il regista The Suicide Squad è il cinecomic definitivo.