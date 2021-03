The Suicide Squad, James Gunn smentisce: 'Non è Taika Waititi a doppiare Starro'

La caccia a Taika Waititi è ufficialmente aperta: il regista di Jojo Rabbit è stato annunciato ufficialmente come parte del cast di The Suicide Squad, ma ad oggi è praticamente l'unico attore del film di James Gunn il cui ruolo non è ancora stato rivelato. Qualcuno, dunque, sta cominciando a tirare a indovinare.

Il trailer di The Suicide Squad rilasciato due giorni fa ci ha ovviamente offerto più di un'ipotesi su cui rimuginare: in molti, ad esempio, hanno cominciato ad additare il titanico Starro, apparso a sorpresa durante una delle ultime scene della clip, come possibile ruolo di Taika Waititi nel film.

Ma sarà vero? Spiace spegnervi l'entusiasmo, ma pare proprio di no: a chi gli chiedeva se fosse Taika Waititi a doppiare il gigantesco kaiju nel film con Margot Robbie e John Cena, infatti, il buon James Gunn ha risposto con un secco e perentorio "No" che non sembra lasciar spazio ad interpretazioni di sorta.

Non disperiamo, comunque: il roster di personaggi presente in The Suicide Squad è così ampio che avremo sicuramente modo di trovare un nuovo obbiettivo verso cui indirizzare la nostra attenzione! Non solo Taika Waititi, comunque: ecco un'utile guida per orientarci nello sterminato cast di The Suicide Squad.