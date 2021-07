The Suicide Squad: James Gunn rivela tutti i riferimenti pulp anni '80 del suo cinecomic

James Gunn ha rivelato che nel suo The Suicide Squad in uscita il prossimo agosto sono contenuti diversi elementi che richiamano la pulp fiction degli anni '80 e il suo amore per i film classici, specialmente nel look di alcuni personaggi del cast. Ricordiamo che il cinecomic è un soft reboot del film di David Ayer che verrà ignorato dalla storia.

Come se non fosse già abbastanza chiaro, The Suicide Squad è un grande omaggio di James Gunn ai film che hanno condizionato la sua infanzia e il suo stile in generale, con evidenti richiami ai film classici e alla pulp fiction degli anni '80. In un nuovo post poi condiviso sui suoi social network, Gunn ha infatti rivelato le sue principali fonti di ispirazione, come ad esempio la serie pulp Able Team, scritta da vari autori sotto il nome comune di Dick Stivers. Questa serie molto "A-Team" seguiva un gruppo di veterani della guerra in Vietnam che lavora per una organizzazione segreta anti-terrorista proprio come i protagonisti di The Suicide Squad.

Gunn ha anche mostrato come ha collaborato con Warner Bros. per confezionare un poster cinematografico ispirato al classico del 1967 Quella sporca dozzina, verso il quale lo stesso The Suicide Squad ha più di un debito. Potete guardare il post di Gunn in calce a questa news.

Nel frattempo, il produttore ha spiegato perché non vedremo Will Smith in The Suicide Squad: "Ne abbiamo discusso. Penso sia dipeso più che altro dagli impegni di Will", ha spiegato Peter Safran, confermando dunque che non si è trattato di una scelta creativa bensì di una semplice questione organizzativa.

In The Suicide Squad è contenuto un riferimento a Chris Pratt, diretto da Gunn nei film Marvel sui Guardiani della Galassia.

The Suicide Squad arriverà nelle sale italiane il prossimo 5 agosto.