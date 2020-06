The Suicide Squad: James Gunn rivela le origini del nuovo titolo del cinecomic

Negli ultimi mesi, anche a causa della recente quarantena che ha obbligato tutti nelle proprie case e lontano dal lavoro, James Gunn è stato molto attivo sui social network dialogando spesso con i fan e rispondendo alle loro domande, quando possibile. Il regista continua a farlo ancora in questi giorni e ha rivelato dettagli su The Suicide Squad

Come sappiamo, The Suicide Squad non sarà né un completo reboot né un sequel diretto del precedente film di David Ayer (che recentemente è tornato a far parlare di sé grazie alla fantomatica Ayer Cut del film), ma sarà probabilmante una via di mezzo, anzi un soft reboot che riprenderà alcuni personaggi del primo film e ne aggiungerà di nuovo più nello stile di Gunn. Proprio il regista, nel corso di alcune storie pubblicate su Instagram, ha rivelato come è nata l'idea del titolo del film.

Alcuni fan, infatti, gli chiedevano per quale motivo il film fosse stato intitolato The Suicide Squad, un titolo decisamente troppo simile al precedente di Ayer. Per tutta risposta, Gunn ha rivelato che inizialmente quel titolo era stato citato per scherzo: "A un certo punto l'ho proposto gentilmente alla Warner e ai produttori è piaciuto. Non ci sono molte speranze di cambiarlo, ma non si può mai sapere".

Ultimamente Gunn ha raccontato di aver rifiutato in passato la regia di un film su Superman: "Non mi offrirono un film specifico, furono tirati in ballo vari personaggi. Alla DC mi dissero che avrei potuto fare quello che volevo con qualunque personaggio".

La scelta è infine ricaduta sulla Suicide Squad a causa della passione di Gunn per i fumetti di John Ostrander, davanti alla quale nessun Superman avrebbe potuto reggere il confronto. Pare, intanto, che Gunn abbia portato con sé un pezzo di Marvel Studios per The Suicide Squad.