The Suicide Squad, James Gunn rivela che moriranno 'moltissimi protagonisti'

La tagline ufficiale di The Suicide Squad di James Gunn recita "non affezionatevi troppo", anticipando la morta di diversi protagonisti del cinecomic DC, il che ha senso, essendo una squadra suicidio, ma quando un articolo di un outlet americano parla di "7 possibili personaggi che moriranno nel film", il regista aggiusta il tiro.

Molto semplicemente, condividendo l'articolo di Screenrant, James Gunn suggerisce apertamente che le previsioni del sito sono "ampiamente ottimistiche", senza aggiungere nient'altro ma rivelando in sostanza che nel cinecomic moriranno probabilmente più di 7 protagonisti (su 14, dunque più della metà) e probabilmente anche qualcuno di importante, quasi certamente non il Peacemaker di John Cena né tantomeno la Harley Quinn di Margot Robbie.



Questa è la sinossi ufficiale:



"Benvenuti all'inferno, ovvero Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti d' America. Dove sono tenuti i peggiori supercriminali e dove questi faranno di tutto per uscirne, anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X ... o morire nel tentativo? Mettete insieme una serie di brutti ceffi, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn, armateli pesantemente e lanciateli (letteralmente) sulla remota isola piena di nemici di Corto Maltese, e seguiteli attraverso una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia in ogni dove: la squadra è in missione di ricerca e distruzione, con il solo colonnello Rick Flag operativo sul campo per tenerli d'occhio ... e ovviamente Amanda Waller, che da lontano segue ogni loro movimento. E come sempre, una sola mossa sbagliata e sono morti (che sia per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra traditore o della stessa Waller). Se volete scommettere, la mossa intelligente sarebbe puntare contro di loro. Contro chiunque di loro".



The Suicide Squad vede nel cast John Cena, Margot Robbie, Idris Elba, Peter Capaldi, Viola Davis, Joel Kinnaman, Storm Reid e Jai Courtney. L'uscita del film è prevista nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 5 agosto 2021.