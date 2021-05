The Suicide Squad: James Gunn rivela il suo costume preferito del team

Perennemente attivo su Twitter, James Gunn nel tempo libero si concede volentieri al social per rispondere alle domande dirette dei fan riguardo ai suoi prossimi progetti in arrivo. Il più immediato è ovviamente The Suicide Squad, soft reboot del franchise della Warner dei suoi personaggi, che arriverà nelle sale di tutto il mondo ad agosto.

Senza spoilerare nulla come consuetudine per lui, James Gunn ha anche rivelato quale è il suo costume preferito tra quelli che compariranno in The Suicide Squad, ovvero del team assemblato per la missione suicida di turno. Si tratta del costume di Polka Dot Man (David Dastmalchian) che Gunn indica come il suo personale favorito. "Lavorare alle specifiche di ogni costume è stato impegnativo per non dire altro. Devo ringraziare sicuramente Judianna Makovsky & Drew Petrotta i nostri costumisti per aver lavorato senza sosta nonostante ci fossi io a dare un centinaio di note".

"Li adoro tutti, ma quello di Polka Dot Man (David Dastmalchian) è il mio preferito. Julianna riesce letteralmente a leggermi nel pensiero".

The Suicide Squad vedrà infatti il ritorno di Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Joel Kinnaman nei panni del colonnello Rick Flag e Jai Courtney nei panni del capitano Boomerang, tutti personaggi già visti nel film originale del 2016. Ma insieme a loro esordiranno nel DCEU anche David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Steve Agee come King Shark (doppiato da Sylvester Stallone), Daniela Melchior come Ratcatcher 2, Idris Elba come Bloodsport, John Cena come Peacemaker, Nathan Fillion come TDK, Pete Davidson come Blackguard, Flula Borg come Javelin, Mayling Ng come Mongal, Peter Capaldi come Il Pensatore, Michael Rooker come Savant, Alice Braga come Sol Soria e Sean Gunn come Weasel.

La data di uscita è stata fissata al 5 agosto prossimo.