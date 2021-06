The Suicide Squad: James Gunn rivela chi è il vero protagonista del film DC

Nel corso di un botta e risposta su Instagram nel quale James Gunn ha risposto ad alcune domande dei fan circa il suo prossimo film in arrivo al cinema (e in streaming), il regista ha potuto rivelare senza mezzi termini chi è tra tutti i personaggi che compariranno sullo schermo il vero protagonista del suo The Suicide Squad, in attesa di vederlo.

Alla domanda precisa di un fa che chiedeva "Chi diresti sia il personaggio principale di The Suicide Squad", con James Gunn che ha risposto: "Ci sono molti protagonisti, ma Bloodsport è certamente uno di loro". Il fatto che Gunn nomini proprio il Bloodsport di Idris Elba non dovrebbe essere una sorpresa dato che nei trailer finora distribuiti online è il filo conduttore che rende possibile l'inizio della nuova trama della pellicola, che tutt'ora rimane comunque avvolta nel mistero. Nemmeno l'ultimo trailer di The Suicide Squad ha rivelato poi molto della narrazione effettiva, se non che ci sarà una nuova missione suicida da portare a termine.

Gunn aveva rivelato: "Per tenere segreto il personaggio di Idris Elba lo chiamavamo Vigilante sia nello script che nella sedia del set. L'abbiamo tenuto così segreto che, eravamo a una settimana dalla fine delle riprese, che la scenografa Beth Mickle, ci disse: 'Aspetta, non è Vigilante?' E ancora più divertente, il personaggio DC Vigilante è uno di quelli che compare nel mio show su Peacemaker. Inoltre alcuni del cast hanno visto solo da poco la fine del film per la prima volta perché molti di loro hanno avuto solo lo script che arrivava solo fino a quando il loro personaggio moriva".

In un'altra domanda, James Gunn ha spiegato perché uno dei tatuaggi di Harley Quinn è scomparso. The Suicide Squad: Missione Suicida uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 agosto.