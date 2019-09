The Suicide Squad, James Gunn ridimensiona i rumor sulla presenza di Zatanna

Nei giorni scorsi hanno iniziato a rimbalzare per la rete alcuni rumor secondo i quali in The Suicide Squad avremmo visto l'esordio ufficiale di Zatanna, celebre maga dell'universo DC Comics.

Purtroppo però, a quanto pare lo sceneggiatore e regista James Gunn non sa nulla di questa faccenda, e ha prontamente messo a tacere queste voci di corridoio evidentemente infondate.

Nel post originale di Gunn, che trovate in calce all'articolo, si legge:

"Non ho nulla contro Zatanna, ma non ho idea da dove provengano queste voci. Non ho nemmeno pensato di includerla in The Suicide Squad (stessa cosa vale per molti degli altri personaggi i cui nomi continuo a sentire in giro per la rete). Non posso commentare ogni singolo rumor, ma posso dire che molti non sono veri. !romur aiv etadnA" ha concluso, scrivendo le ultime parole al contrario per citare proprio i poteri di Zatanna (una potente maga che evoca i suoi incantesimi pronunciandoli dall'ultima lettera alla prima).

Insomma, per qualche ora i fan del personaggio hanno potuto sperare, ma adesso bisogna tornare alla realtà dei fatti. Realtà dei fatti che ci dice che è tutto pronto per l'inizio delle riprese di The Suicide Squad, nuovo progetto DC Films atteso per l'agosto 2021. Il film, lo ricordiamo, sarà preceduto da The Batman, che arriverà invece a giugno 2021.



Nel cast anche Peter Capaldi in un ruolo sconosciuto.