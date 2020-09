The Suicide Squad, James Gunn rassicura i fan: nessuno spoiler su Peacemaker

James Gunn ha deciso di non rivelare ulteriori dettagli sulla trama di Peacemaker prima dell'uscita nelle sale di The Suicide Squad. Questo perché, a quanto pare, sapere l'ambientazione temporale della serie con John Cena in anticipo potrebbe rovinare la visione del film.

"Riveleremo la timeline della serie su Peacemaker solo dopo l'uscita di The Suicide Squad" ha spiegato Gunn in risposta ad un fan curioso di sapere se il personaggio sopravviverà agli eventi della pellicola.

Le riviste che hanno dato la notizia in realtà hanno già anticipato che si tratterà di una storia di origine, ma Gunn ci ha tenuto a precisare che "'esplorare le origini' non significa necessariamente che sarà un prequel."

Incentrata sul personaggio che John Cena interpreterà per la prima volta in The Suicide Squad, descritto come un "uomo che crede nella pace ad ogni costo", la serie è stata scritta interamente da Gunn ed entrerà in produzione nei primi mesi del 2021 (l'uscita su HBO Max non è ancora stata rivelata). Dopo aver diretto alcuni episodi tra cui il pilot, il regista potrà poi dedicarsi finalmente alle riprese di Guardiani della Galassia vol 3.

Per quanto riguarda The Suicide Squad, il film arriverà al cinema il 6 agosto 2021. Intanto, vi lasciamo alle ultime anticipazioni su Peacemaker.