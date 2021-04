The Suicide Squad: James Gunn pubblica un sensazionale poster giapponese del cinecomic

James Gunn continua imperterrito a intervenire sui propri canali social per la massiccia strategia di comunicazione e marketing elaborata per il suo imminente The Suicide Squad, esordio del regista nel mondo Warner/DC Films. Gunn stavolta ha pubblicato un coloratissimo poster giapponese del film svelando anche la data d'uscita in oriente.

Molto simile ai poster di The Suicide Squad già pubblicati in precedenza per il mercato occidentale, contemporaneamente alla sua condivisione Gunn ha svelato anche che il suo film uscirà nelle sale giapponesi il 13 agosto 2021, ovvero una settimana dopo l'uscita nelle sale americane. In Italia, come noto, The Suicide Squad arriverà il 5 agosto. Ricordiamo che la pellicola negli Stati Uniti uscirà contemporaneamente anche in streaming sulla piattaforma digitale HBO Max.

Oltre al Bloodsport di Idris Elba, nel coloratissimo poster troviamo anche Peacemaker (John Cena), Harley Quinn (Margot Robbie), Rick Flag (Joel Kinnaman), Ratcatcher, Polka-Dot Man (David Dastmalchian) e King Shark (Steve Agee and Sylvester Stallone).

Solo poche ore fa, Gunn era intervenuto su Twitter per rivelare se un giorno dovesse mai tornare a sviluppare nuovi progetti con Warner, rivelando: "Sono già a più di metà riprese della prima stagione di una serie TV. Quindi c'è sicuramente di più all'orizzonte". Il regista si sta chiaramente riferendo alla miniserie su Peacemaker (la quale appunto potrebbe avere più di una sola stagione come indicato).

Non dimentichiamo poi che la stessa Warner aveva dato carta bianca a James Gunn sui possibili progetti da sviluppare insieme e in mezzo a tutte le alternative Gunn aveva scelto proprio The Suicide Squad come suo primo progetto. Potrebbero quindi arrivare altre collaborazioni con lo studio una volta terminato il suo futuro impegno con Marvel.

Intanto, Gunn ha reso omaggio a John Ostrander, il creatore di The Suicide Squad che ieri ha compiuto 72 anni e che ha anche un ruolo nel film in arrivo ad agosto.