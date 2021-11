The Suicide Squad, James Gunn pubblica inedite foto del table read con il cast

Il regista di The Suicide Squad - Mission suicida, James Gunn, ha condiviso immagini inedite del cast impegnato con la lettura della sceneggiatura nel settembre 2019. Il film è un reboot della pellicola del 2016 Suicide Squad, che ci ha presentato per la prima volta la Task Force X in live-action.

Il film corale presentava un'altra squadra di cattivi della DC assemblata da Amanda Waller di Viola Davis. Questa iterazione ha riportato alcuni membri della squadra dal film del 2016, in particolare Harley Quinn, che ha avuto la sua avventura da solista in Birds of Prey all'inizio del 2020. Tuttavia, comprende anche una sfilza di nuovi personaggi tra cui Peacemaker di John Cena che ha ottenuto la sua serie dedicata su HBO, date un'occhiata al trailer di Peacemaker se non l'avete ancora fatto.



Gunn ha pubblicato le immagini sul suo profilo Twitter, come potete vedere in calce alla notizia, ed includono molti membri dell'enorme cast del film tra cui Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Idris Elba (Bloodsport), Peter Capaldi (Thinker) e Daniela Melchior (Ratcatcher 2). Inoltre, la stanza è stata decorata con concept art per il film, così i fan più attenti possono dare un'occhiata ai disegni originali di alcuni dei personaggi prima che fossero completamente realizzati.



Gunn ha ora in programma di dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita il 5 maggio 2023, vi lasciamo con la nostra recensione di The Suicide Squad.