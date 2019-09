Per The Suicide Squad James Gunn promette 'enormi set ed effetti reali'

James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, si sta prendendo una pausa dalla Marvel per dirigere The Suicide Squad della DC. Le riprese sono già partite e su Instagram il regista ha pubblicato un post in cui risponde alle domande e ai commenti dei suoi followers, rivelando succose anticipazioni.

La foto pubblicata da James Gunn è quella della copertina di un fumetto raro (The Suicide Squad si ispirerà ai fumetti degli anni '80). "Un bel regalo per l'inizio delle riprese da parte del mio agente e amico Charlie" è la didascalia. "La prima apparizione in assoluto di una Suicide Squad molto diversa in Brave & The Bold n° 25 (la Justice League avrebbe debuttato nello stesso fumetto soltanto 3 numeri dopo)."

Tra i commenti degli utenti, @supernerd_1229 chiede: "Qual è il tuo membro preferito della Suicide Squad nel fumetto?"

"Ce ne sono molti" risponde Gunn, "ma dirò che Harley Quinn è uno dei personaggi più grandi, unici e originali di sempre. Per quanto mi riguarda, è lassù con Batman e Spider-Man."

@adi_sonagra fa una domanda più specifica sul film. "Sarà interamente girato in studio o avrà dei set reali?"

La risposta è piuttosto interessante: "Enormi, enormi set reali. Ed effetti reali."

Parlando dei legami tra The Suicide Squad e il film precedente, diretto da David Ayer, il produttore Peter Safran ha recentemente dichiarato: "Prima di tutto, non chiamiamolo Suicide Squad 2 perché si tratta di un reboot totale. Penso che la gente dovrebbe esserne estremamente entusiaste. È tutto ciò che potresti sperare da una sceneggiatura di James Gunn, penso che prometta molto e so che faremo molto."

James Gunn ha recentemente condiviso su Instagram anche una foto del cast di The Suicide Squad.