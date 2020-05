The Suicide Squad, James Gunn porta in DC un pezzo dei Marvel Studios: scoprite quale

Mentre James Gunn continua dalla propria abitazione a lavorare sulla post-produzione di The Suicide Squad, ha annunciato l'arrivo di un membro che in passato ha collaborato più volte con lui nei due film dedicati ai Guardiani della Galassia ai Marvel Studios e che ora sarà in forze al team Warner/DC Films.

Stiamo parlando del compositore Tyler Bates, che finora ha scritto e composto le musiche di tutti i film di James Gunn e che dopo il suo lavoro ai Marvel Studios fornirà le musiche per l'atteso The Suicide Squad. Bates, oltre alla sua collaborazione con Gunn, è noto anche per aver composto le musiche di blockbuster quali John Wick, Hobbs & Sahw, 300 e Deadpool 2.

Intanto, Gunn sta continuando a lavorare sul film dalla propria abitazione, data l'attuale situazione di emergenza sanitaria, e il regista ha da poco comunicato di aver fatto i suoi "compiti a casa" per quanto riguarda la lettura di fumetti DC: "Ho letto tutto ciò che potevo sui personaggi su cui sto lavorando. Per esempio, ho letto ogni albo o storia della Suicide Squad e almeno l'85% delle avventure di Harley Quinn pubblicate fino al moneto d'inizio delle riprese". Quando gli viene chiesto se l'avesse fatto solo per lavoro, il Gunn ha immediatamente risposto che avrebbe "dovuto scrivere ri-letto". A quanto sembra il regista è da sempre un grande appassionato delle storie scritte e disegnate da Ostrander, Yale e Glass, così come per quelle con protagonista Harley, e di aver letto l'intera libreria almeno una volta.

Ottime notizie dunque, soprattutto perché confermerebbero le sue precedenti dissacrazioni, secondo cui il suo The Suicide Squad sarà completamente slegato dal precedente capitolo.