The Suicide Squad, James Gunn su Polka-Dot Man: 'Personaggio DC più scemo di sempre'

Tra i personaggi nuovi scelti da James Gunn per il suo The Suicide Squad, c'è anche il misterioso Polka-Dot Man, interpretato sullo schermo da David Dastmalchian, attore che tra l'altro è comparso anche nel Marvel Cinematic Universe all'interno del franchise dedicato ad Ant-Man. Il regista ha spiegato la storia del personaggio nel suo film.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Total Film, quando manca ormai poco più di un mese all'arrivo nelle sale di The Suicide Squad, James Gunn ha spiegato di aver inserito appositamente Polka-Dot Man nella task force della sua nuova Suicide Squad perché voleva aggiungere un personaggio "di cui si pensa sia il più scemo di sempre".

"Polka-Dot Man è grandioso. Sono andato a dare un'occhiata online e ho cercato: 'Chi è il personaggio DC più scemo di tutti i tempi?' e la risposta era Polka-Dot Man. Abbiamo quindi preso quel personaggio, un personaggio triste e patetico e l'abbiamo trasformato in uno che è depresso perché la gente lo ritiene uno stupido. Ha una storia davvero molto tragica, che scoprirete nel corso del film. Aggiungere profondità a quei personaggi che vengono ritenuti i più disturbati per me è molto divertente".

Lo stesso Dastmalchian ha parlato del suo personaggio sempre a Total Film: "Posso dirvi che il mio personaggio Abner che ha vissuto una vita intera nel dolore, nella vergogna, nella solitudine a causa della condizione di cui è afflitto. Quella condizione era qualcosa che a un certo punto della sua vita aveva deciso avrebbe usato per far del male agli altri o almeno usarla nel crimine così da poter ottenere un po' di vendetta contro questo mondo ingiusto e crudele. Le cose non sono andate bene per Abner fin dall'inizio, quindi all'inizio di questa storia è una persona che non è mai stata parte di niente e adesso che si ritrova insieme a questo mucchio di criminali, lui è probabilmente quello che per la prima volta si sente parte di qualcosa".

