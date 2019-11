The Suicide Squad, James Gunn non scarta l'idea di un crossover con Batman

Con James Gunn a dirigere il reboot The Suicide Squad e Matt Reeves che porterà sullo schermo The Batman, due grandi proprietà DC Films stanno per essere reinventate. Se nel film di David Ayer del 2016 appariva il Batman di Ben Affleck, sono in molti a chiedersi se si vedranno crossover del genere nei prossimi film.

Nelle sue storie di Instagram, James Gunn non ha scartato questa ipotesi. Alla domanda di un utente, che chiedeva "Tu e Matt avete parlato di crossover di villain tra The Batman e The Suicide Squad?", il regista ha risposto, come si può vedere anche nello screen shot in calce all'articolo, così:

"No. Ma credo che lui sappia chi è presente nella mia sceneggiatura."

Sembra possibile, quindi, immaginare che qualche personaggio possa essere presente in entrambi i film. La palla è passata ora nel campo di Matt Reeves, staremo a vedere.

Fanno parte del cast di The Suicide Squad Margot Robbie, che interpreterà Harley Quinn e ha già girato alcune scene, Viola Davis, Joel Kinnaman e Jai Courtney, tutti reduci dalla pellicola di David Ayer. Tra i nuovi arrivi ci sono invece Peter Capaldi, Idris Elba, Michael Rooker e John Cena, oltre a Taika Waititi che ha già girato le sue scene.

Il cast di The Batman comprende invece, tra gli altri, Robert Pattinson nel ruolo del protagonista, Paul Dano che sarà l'Enigmista, Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth.

Vi piacerebbe un crossover tra The Batman e The Suicide Squad? Quali personaggi sarebbero i più adatti a comparire in entrambi i film? Fatecelo sapere nei vostri commenti.