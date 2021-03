The Suicide Squad, James Gunn: 'Non sto lavorando a nessun film su Krypto the Superdog'

James Gunn non ha ancora finito di dedicarsi al suo The Suicide Squad, ma già alcune voci cominciano ad avvicinarlo a nuovi progetti (come se non bastassero quelli già effettivamente in ballo): le ultime indiscrezioni, in particolare, davano il regista impegnato nella stesura di un film su Krypto the Superdog.

Voci, queste ultime, smentite dallo stesso Gunn: il regista di Guardiani della Galassia non ha negato di aver valutato in passato l'idea di un film sul cane supereroe originario del pianeta di Superman, ma ha smentito categoricamente che attualmente ci sia qualcosa di concreto in gioco.

"Dico ciò perché mi viene chiesto un sacco in questi giorni. Sì, ho considerato l'idea di fare un film su Krypto the Superdog nello stesso periodo in cui valutavo The Suicide Squad (insieme ad altri progetti), ma è da allora che non ne parlo con nessuno. Quindi no, non è vero. Sono impegnato con The Suicide Squad/Peacemaker/Guardiani della Galassia vol.3 e non so cosa farò dopo di questi" è stata la perentoria smentita rilasciata da Gunn tramite il suo account Twitter.

Sempre il nostro James ha recentemente ammesso di essere in ritardo con il trailer di The Suicide Squad; Gunn, inoltre, ha smentito ogni voce sulla comparsa di Poison Ivy in The Suicide Squad.