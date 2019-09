The Suicide Squad, James Gunn: 'Non aspettatevi altre info a breve'

La notizia del cast completo di The Suicide Squad darà modo ai fan del progetto di parlare parecchio sull'argomento per un po', o almeno così la pensa il regista James Gunn, che ha avvertito il pubblico di non aspettarsi altro in tempi brevi.

Nello specifico, Gunn è intervenuto via Twitter - come da abitudine - per rispondere a un fan che chiedeva quando sarebbero state rivelate le specifiche di ogni ruolo relativo a ogni membro del cast annunciato finora. "Alcuni personaggi usciranno di scena. Alcuni lo hanno già fatto (sebbene siano stati indicati come esistenti, anche da fonti considerate affidabili, ma che si sono sbagliate di grosso). Ma, in tutta sincerità, non so se divulgheremo le info sui personaggi così presto, penso dovrete aspettare parecchio".

Gunn ha poi aggiunto: "Al momento sono concentrato nel realizzare il miglior film possibile, non nel promuoverlo o condividere info al riguardo. E lavorare a The Suicide Squad - un prodotto che ho amato per molti, molti anni - è davvero un sogno che diventa realtà".

Come già rivelato dal regista, il cast vedrà il ritorno di Harley Quinn (Margot Robbie), Captain Boomerang (Jai Courtney), Rick Flag (Joel Kinnaman) e del supervisore della squadra, Amanda Waller (Viola Davis). Le new entry saranno invece Idris Elba, Peter Capaldi, Storm Reid, John Cena, Alice Braga, Nathan Fillion, Taika Waititi and Jennifer Holland, in ruoli ancora da rivelare ufficialmente. Il regista tornerà poi a lavorare con il fratello Sean e con Michael Rooker, già alleati ai tempi dei due Guardiani della Galassia.

Assenti dalla lista dei ritorni, invece, Will Smith (Deadshot), Jared Leto (la non conferma del suo Joker è tra le delusioni più cocenti dei fan), Scott Eastwood (GQ), Jay Hernandez (Diablo), Karen Fukuhara (Katana), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Killer Croc) e Ike Barinholtz (Griggs).

Le riprese di The Suicide Squad dovrebbero iniziare nei prossimi giorni, mentre la sua uscita nelle sale americane è prevista per il 6 agosto 2021.