The Suicide Squad, James Gunn mostra ai fan il primo disegno della t-shirt di Ultrabunny

Dopo aver ammesso di aver tagliato una scena troppo violenta di The Suicide Squad, James Gunn ha raccontato un'altra curiosità su qualcosa che avremmo originariamente dovuto vedere nel film. Rick Flag, il personaggio interpretato da Joel Kinnaman, indossa una t-shirt con raffigurato un coniglietto dei cartoni animati.

Inizialmente, sulla maglietta avrebbe dovuto esserci invece un noto personaggio dei Looney Tunes. James Gunn ha poi deciso di utilizzare un personaggio di sua invenzione, Ultrabunny, e ha pubblicato su Instagram una foto del suo primo schizzo.

L'immagine è visibile anche in calce alla notizia, mentre il regista di The Suicide Squad ha spiegato:

"Ho disegnato Ultrabunny ma in origine non era previsto, Rick Flag avrebbe indossato una t-shirt con Wile E. Coyote e il suo cartello con scritto Help. Ma mi sembrava un po' troppo, perché è un film della Warner Bros. Se ci fosse stato Topolino sarebbe andato bene. Se fosse stato un film Disney e avessimo avuto Wile E. Coyote non avrei avuto problemi. Ma essendo un film della Warner Bros. mi è sembrato un po' strano. In più, sto lavorando a un film di Wile E. Coyote, quindi è come se tutte queste cose si fossero unite..."

In The Suicide Squad mancano alcuni personaggi del film originale diretto da David Ayer nel 2016, ma nei giorni scorsi Will Smith ha parlato del possibile ritorno di Deadshot. Il film a cui allude James Gunn è invece Coyote vs. Acme, di cui sta scrivendo la sceneggiatura insieme a Jeremy Slater, Jon Silberman, Josh Silberman e Samy Burch. Il film è basato su un articolo pubblicato nel 1990 sul New Yorker, in cui si immaginava una causa intentata da Wile E. Coyote contro la Acme Company, l'azienda che gli fornisce la dinamite e le armi per catturare Beep Beep.