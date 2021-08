The Suicide Squad, James Gunn è già al lavoro su uno spin-off? La risposta del regista

Finalmente è arrivato il giorno dell'uscita al cinema di The Suicide Squad. Alla premiere di Los Angeles erano presenti Tom Holland e Kumail Nanjiani, e il pubblico sembra già proiettato verso il futuro del franchise. In attesa di scoprire se il film di James Gunn avrà un sequel, il regista sembra intenzionato a continuare in un modo o nell'altro.

Come sappiamo, di tanto in tanto James Gunn invita i suoi follower a fargli delle domande sulla sua pagina Instagram, e nei giorni scorsi, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, ha aperto alla possibilità di uno spin-off.

"Forse" ha risposto, utilizzando anche una serie di emoji, a una domanda sulla possibilità di uno spin-off di The Suicide Squad. Non c'è nulla di ufficiale, naturalmente, ma a giudicare da una risposta del genere sembra piuttosto probabile che qualcosa del genere sia già in cantiere.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad - Missione suicida è interpretato da David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

Vi piacerebbe vedere in futuro uno spin-off di The Suicide Squad? Credete che James Gunn ci stia già lavorando? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.