The Suicide Squad: James Gunn lavora ad un altro progetto DC dopo Peacemaker!

Quello tra James Gunn e DC sembra un matrimonio destinato a durare: con il successo (almeno sul piano del gradimento) di The Suicide Squad ancora fresco e uno show su Peacemaker in cantiere, il regista di Guardiani della Galassia sembra non avere alcuna intenzione di separarsi da Warner, come confermano anche le sue ultime dichiarazioni.

Mentre Will Smith parla del possibile ritorno del Deadshot di Suicide Squad, infatti, James Gunn continua a intrattenere sui social la solita linea diretta con i suoi fan che, ovviamente, non mancano di chiedergli aggiornamenti circa i suoi progetti futuri.

La risposta del regista, in questo caso, è stata piuttosto chiara: "Sì, sto sviluppando un nuovo progetto con DC oltre a Peacemaker" sono state le sue parole. Insomma, una collaborazione che sembrerebbe aver mostrato finora solo una piccola parte del suo potenziale, quella tra Gunn e DC: il materiale, d'altronde, non manca di certo, per cui a noi non resta altro che chiederci su quali personaggi potrebbe concentrarsi il nuovo lavoro del regista ex-Troma.

Cosa ne pensate? Avete qualche ipotesi circa il nuovo progetto che lega James Gunn e DC? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente, intanto, lo stesso James Gunn ha parlato di una scena tagliata da The Suicide Squad perché eccessivamente violenta.