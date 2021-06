The Suicide Squad, James Gunn: 'King Shark ha richiesto più lavoro di Rocket e Groot'

Tra i personaggi che più hanno colpito i fan nel trailer ufficiale di The Suicide Squad, King Shark, lo squalo umanoide doppiato in originale da Sylvester Stallone, a quanto pare ha messo James Gunn e il suo team parecchio in difficoltà per quanto riguarda la sua resa sullo schermo.

Durante una recente intervista con Total Film, infatti, il regista dei Guardiani della Galassia ha rivelato che realizzare King Shark ha richiesto ancora più lavoro di Rocket e Groot.

"In realtà è stato più difficile da sviluppare sia di Rocket che di Groot", ha spiegato Gunn. "Rocket è stato difficile perché è complicato prendere un animale e trasformarlo in una forma umanoide, ma è cinque volte più difficile farlo con uno squalo. È stato un processo molto, molto scrupoloso. E dal punto di vista del personaggio è molto diverso, perché alla fine i Guardiani sono bravi. Ma i membri della Suicide Squad non sono così. King Shark è un pesce che mangia esseri umani. Non ha una sorte di amore da mammifero per le persone. Ma vuole dimostrare di farne parte e di essere intelligente. E lui non lo è."

In arrivo nei cinema italiani il prossimo 5 agosto 2021, lo ricordiamo, il film sarà seguito da una serie TV incentrata sul Peacemaker di John Cena e realizzata dallo stesso Gunn per HBO Max. Intanto, il filmmaker ha anticipato che The Suicide Squad conterrà una scena post-credit.