The Suicide Squad di James Gunn si ispirerà ai fumetti di John Ostrander e Kim Yale

Per celebrare l'inizio delle riprese di The Suicide Squad, l'agente di James Gunn, Charlie, ha regalato al regista il fumetto contenente la prima apparizione del team della DC in Brave & the Bold 25.

Risalente al 1959, come specificato dallo stesso Gunn, il volume contiene la prima apparizione di una Suicide Squad molto diversa, dove il team non era affatto come viene rappresentato nell'era moderna. "King Shark è un membro relativamente recente del team. L'originale Suicide Squad era composta da avventurieri, soldati e scienziati che esploravano e combattevano eventi anomali", ha scritto Gunn in risposta a un fan che gli chiedeva di King Shark.

Il regista ha poi confermato che la sua versione è indebitata con le storie di John Ostrander e della moglie Kim Yale: "Ostrander negli anni '80 introdusse l'idea della sporca dozzina formata da supervillain di secondo piano. King Shark non entrò nel team fino agli anni Duemila. Il nostro film prende alcuni elementi da tutte quelle timeline, ma è indebitata in special modo con Ostrander (e Kim Yale)".

In Brave & the Bold il piccolo team consisteva nel Colonnello Rick Flag, nella sua prima apparizione, nell'astronomo Hugh Evans, il fisico Jess Bright e il medico Karin Grace. La Justice League sarebbe comparsa per la prima volta nella stessa serie a fumetti soltanto tre numeri dopo.

Come confermato anche da Jai Courtney, il The Suicide Squad di Gunn sarà molto diverso dalla precedente versione di David Ayer: "Sarà sicuramente diverso, questo sì, ma penso che tutti avessero il bisogno di questa nuova sfida e dell'energia che si porta dietro. Adoravo David, ho amato molto lavorare con lui e ci lavorerei di nuovo in un secondo. Ma anche con Gunn, è così prolifico e sa veramente, ovvio, quello che sta facendo. Sono impaziente di vedere cosa realizzerà. Sarà un film dal tono molto diverso, ma anche molto fico. Questo mondo si è evoluto da quello che avevamo lasciato; sarà la sua versione di quel mondo e sarà grandiosa".

Lo stesso Courtney, qualche giorno fa, aveva postato una foto per sancire l'inizio delle riprese di The Suicide Squad, che ha una data d'uscita fissata al 6 agosto 2021.