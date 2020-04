The Suicide Squad: James Gunn si è ispirato alla Harley Quinn di Batman, la serie animata

Nonostante il periodo di quarantena forzato, James Gunn sta continuando a lavorare da casa per qunto sia possibile sul suo ultimo film, The Suicide Squad, le cui riprese fortunatamente si sono concluse prima della chiusura delle produzioni a causa dell'emergenza sanitaria attuale.

Tra le domande a cui Gunn ha risposto, anche una riguardante le influenze maggiori sulla Harley Quinn che vedremo nella sua versione di Suicide Squad e la conferma è quella che aspettavamo: si tratterà di una versione del personaggio molto vicina a quella originale, ovvero quella apparsa in Batman: The Animated Series creata da Paul Dini. "Come descriveresti la tua Harley Quinn?", chiede infatti un fan del regista, e Gunn: "esplosivamente Paul Dini-esca", in riferimento proprio al creatore della serie animata e al padre del personaggio.

Già in precedenza, la stessa Margot Robbie aveva svelato che avremmo visto un'altra faccia del suo personaggio proprio grazie a Gunn: "Sono affascinata da quello che James Gunn trova interessante, rispetto a quello che trovava interessante Cathy Yan e comparato a quello che trovava interessante David Ayer di Harley. James è davvero un grande appassionato di fumetti, quindi attingerà a piene mani dal materiale originale, e questo è sempre molto importante per me. In The Suicide Squad vedrete un altro lato di Harley. E' tutto molto interessante. Continuiamo a incontrarla in diversi momenti della sua vita, come se la vedessimo ogni due anni. Ovviamente, i film non sono collegati direttamente, ma da attrice posso mettere insieme i pezzi in ordine cronologico. Quindi è divertente pensare a come stava due anni fa quando era ancora insieme a Mister J. Come sta adesso che hanno rotto? E come sarà cambiata tra altri due anni ancora? Adoro vederla in queste diverse fasi della sua vita".

The Suicide Squad uscirà nell'agosto 2021.