The Suicide Squad, James Gunn su Idris Elba: 'Oltre le mie aspettative per Bloodsport'

Nella giornata di ieri, Idris Elba ha compiuto 48 anni e tra i tanti auguri ricevuti dalle personalità di Hollywood ci sono stati anche quelli del regista James Gunn, che lo ha recentemente diretto nel nuovissimo The Suicide Squad, in arrivo nelle sale nel 2021 e nel quale Elba interpreta il personaggio di Bloodsport.

Il regista de I Guardiani della Galassia, atteso moltissimo per il suo primo film targato Warner/DC Films, ha infatti postato un messaggio su Instagram per porre i suoi auguri a Idris Elba e contemporaneamente parlare del lavoro dell'attore per The Suicide Squad che sarebbe andato oltre le aspettative del regista. "Raramente ho scritto ruoli per attori che non avevo mai conosciuto, ma ho fatto esattamente questo per Idris Elba in The Suicide Squad e non potrei esserne più felice - sei andato oltre le mie aspettative, sia come attore che come essere umano. Non vedo l'ora che la gente ti veda nei panni di Bloodsport. Buon compleanno, amico mio!".

Per quanto riguarda il personaggio di Elba, molti già vedevano in lui il nuovo Deadshot (precedentemente interpretato da Will Smith), ma nella sorpresa generale abbiamo scoperto che interpreterà Bloodsport, apparso per la prima volta nella run di Superman del 1987. È un sicario professionista che potrebbe far impallidire John Wick, esperto di armi ed armature altamente tecnologiche che costruisce egli stesso e, se non bastasse, spesso al soldo di Lex Luthor e con un passato che lo lega a Superman. Chi potrebbe ereditare il ruolo di Deadshot è invece Tyla, figlia di Bloodpsort interpretata da Storm Reid, anche se nulla la riguardo è ancora stato confermato.

Elba, recentemente, ha parlato anche dei problemi di razzismo che lo hanno condizionato nel corso della sua vita: "Il successo non ha significato la fine del razzismo contro di me. Quello resta con te sempre, non importa quanto successo tu abbia o quanto tu riesca a rompere il sistema".