The Suicide Squad: James Gunn esalta la disponibilità di Warner Bros.

Toccherà a James Gunn riprendere il discorso sulla Squadra Suicidi della DC Comics, dopo il flop - tra fan e critica - di Suicide Squad di David Ayer. I progetti della Warner Bros. sono molto ambiziosi, e dopo le domande su Superman e Lanterna Verde, a James Gunn è stato chiesto se gli fosse stato offerto un altro film insieme a The Suicide Squad.

"Fondamentalmente mi è stato offerto tutto quello che volevo" ha risposto James Gunn "La cosa principale è che volevo fare The Suicide Squad".

L'offerta a James Gunn è arrivata dopo che Disney aveva deciso di licenziare il regista dalla regia di Guadiani della Galassia Vol. 3, subito dopo aver terminato la sceneggiatura per Marvel Studios.



Rimosso da quel progetto, James Gunn, la Warner Bros. ha accolto il regista proponendogli la regia di The Suicide Squad. Nonostante sia stato un successo finanziario, il film di David Ayer non ha trovato riscontri positivi tra i fan e gli addetti stampa.

James Gunn ha ammesso di divertirsi molto nel girare il film:"Davvero super stimolante. Per quanto riguarda le mie precedenti esperienze, per Volume 1 di Guardiani della Galassia era spaventoso, perchè non sapevo se la gente avesse accettato quel tipo d'atmosfera. Volume 2 è stato difficile a causa del mio stato emotivo. The Suicide Squad è l'esperienza più divertente sinora".

Nelle nuove foto dal set si può dare uno sguardo al team di James Gunn. La domanda che molti fan si pongono è se Gunn continuerà a lavorare per DC anche dopo questo film.