The Suicide Squad, James Gunn entusiasta delle riprese a Panama

Terminate ufficialmente le riprese di The Suicide Squad a Panama, James Gunn è pronto a tornare insieme al cast e la troupe ad Atlanta, in Georgia, dove si sta svolgendo la parte principale della produzione. Prima di farlo, però, il regista ha voluto ringraziare in prima persona la città che lo ha ospitato nelle ultime settimane.

"Panama, grazie mille per aver accolto la famiglia di The Suicide Squad nella vostra città. L'unica cosa migliore del vostro cibo è la vostra gente" ha scritto Gunn su Twitter, condividendo una serie di foto in compagnia dei fan del posto.

Nonostante le molte foto emerse dal set di The Suicide Squad - come la recente foto di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn - i dettagli sulla trama del film restano sconosciuti, così come i ruoli di molti membri del cast: da Idris Elba a Michael Rooker, passando per Peter Capaldi, John Cena e Taika Waititi.

In arrivo al cinema ad agosto 2021, il film sarà una sorta di sequel/reboot del Suicide Squad di David Ayer. Stando alla produttrice Sue Kroll, infatti, The Suicide Squad sarà uno standalone indipendente in stile Birds of Prey, il film DC al momento in programmazione nelle sale (qui potete leggere la nostra recensione di Birds of Prey).