The Suicide Squad, James Gunn elogia Daniela Melchior: 'Ratcatcher II è il cuore del film'

The Suicide Squad - Missione suicida è arrivato al cinema il 5 agosto e tutti sembrano avere un diverso personaggio preferito che va da Harley Quinn (Margot Robbie) a Polka-Dot Man (David Dastmalchian(. Il regista James Gunn però ha elogiato un'attrice ed un personaggio in particolare in una recente intervista: Ratcatcher II di Daniela Melchior.

Un personaggio che ha inaspettatamente catturato il cuore del pubblico è Ratcatcher 2/Cleo Cazo, il ruolo interpretato da Daniela Melchior.

Intervistato dal Los Angeles Times il regista James Gunn ha parlato del personaggio:



"Lei è il cuore del film in tanti modi, non è un'assassina. È in prigione per aver fatto qualcosa di stupido con i topi, che probabilmente chiunque di noi farebbe, se avessimo un topo e una bacchetta speciale e fossimo incredibilmente poveri".



Melchior ha espresso sentimenti simili sul suo personaggio, aggiungendo: "Non è ancora una supercriminale perché non ha mai ucciso nessuno... Questa è stata una buona opportunità per vedere la sua prima missione ed è un buon punto di partenza. Imparerà a uccidere qualcuno se deve, imparerà a combattere o ad affrontare i problemi di suo padre in un modo migliore."



Durante l'intervista, Gunn ha anche elogiato la performance dell’attrice: "Aveva un naturalismo nel modo in cui ha recitato. Tutto era reale. Tutto era presente e io le credevo. E per le mie cose, è davvero importante. Se stai producendo materiale oltraggioso in modo troppo cartoonesco, non funziona. Devi fare materiale oltraggioso in un modo in cui crediamo che tu sia in realtà un vero essere umano che dice qualcosa."



"Daniela è una persona davvero dolce. È solo un essere umano davvero buono. E ho potuto vederlo in lei e ho detto: 'Daniela, voglio che tu mi prometta una cosa... Promettimi solo che rimarrai una brava persona.' Ci sono molte persone che entrano in questo settore che sembrano brave persone e poi cambiano. È importante che le brave persone continuino a lavorare in questo settore".



