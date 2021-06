The Suicide Squad, James Gunn:'Ecco perché è scomparso uno dei tatuaggi di Harley Quinn'

Con l'avvicinarsi dell'uscita di The Suicide Squad i fan stanno analizzando e separando diversi elementi del materiale del film distribuito in questi mesi. Uno dei personaggi più attesi è Harley Quinn interpretata da Margot Robbie anche in Suicide Squad di David Ayer e Birds of Prey di Cathy Yan. E James Gunn si è soffermato su un particolare.

Si tratta di un tatuaggio del personaggio che non sarà presente nel film, semplicemente perché né Gunn né Margot Robbie ne erano particolarmente affezionati.



In passato Margot Robbie ha parlato della nuova esperienza nel personaggio di Harley Quinn:"Puoi vedere un altro lato di Harley; è interessante. Continui a incontrarla in momenti diversi della sua vita, come se fossero passati un paio d'anni. Certo, i film non sono direttamente collegati, ma come interprete posso mapparli in senso cronologico. Quindi è divertente vedere 'Ok, com'era un paio d'anni fa quand'ero con Mister J? Com'è adesso dopo che ci siamo lasciati? E come sarà tra un paio d'anni? Adoro vederla in queste fasi diverse della sua vita".

Dopo la versione di David Ayer di Suicide Squad che non venne molto apprezzata dai fan e dai critici, ecco la versione di James Gunn, The Suicide Squad, con protagonisti Margot Robbie, Idris Elba e John Cena.

Nel cast, rispetto al film precedente, mancheranno Will Smith e Jared Leto, che interpretarono Deadshot e Joker.



In una recente intervista, John Cena ha scherzato su The Suicide Squad, che arriverà tra poco tempo nelle sale.