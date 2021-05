The Suicide Squad, James Gunn: 'Ecco come gli attori hanno saputo che sarebbero morti'

Accettare un ingaggio in un film in cui si è consapevoli di dover morire non dev'essere particolarmente piacevole (per informazioni chiedere al povero Sean Bean): è vero anche, però, che prender parte ad un film intitolato The Suicide Squad e credere di avere la certezza di portare a casa la pellaccia suona quantomeno ingenuo.

La missione di cui saranno incaricati i nostri è di quelle pericolose e anche i fan sembrano esserne consapevoli, almeno a giudicare dalle minacce ricevute da James Gunn riguardo la possibile morte di questo o quel personaggio. Ma chi morirà in The Suicide Squad? E, soprattutto, i malcapitati sono sempre stati consapevoli della sorte scritta per loro?

Pare proprio di sì, almeno stando alle parole del regista: "Chiunque verrà ucciso in The Suicide Squad l'ha saputo al momento di ricevere lo script o, per i nuovi attori, nel momento in cui gli è stato offerto il lavoro" ha spiegato Gunn, che sembra quindi aver adottato la tattica della più totale sincerità per quanto concerne questo spinoso argomento.

La curiosità, ovviamente, cresce sempre di più: chi morirà nel nuovo film sulla squadra di villain più amata al mondo? Le scommesse sono aperte, fate il vostro gioco! James Gunn, intanto, ha definito quelle con Margot Robbie le migliori scene action della sua carriera.