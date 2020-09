The Suicide Squad, James Gunn difende il race-bending dei personaggi

James Gunn ha difeso la scelta di cambiare l'etnia di un personaggio rispetto al materiale di partenza. Gunn ha risposto ad un commento sulla scelta di Will Smith nel ruolo di Deadshot in Suicide Squad di David Ayer. Deadshot nei fumetti e nell'Arrowverse è bianco mentre la Warner ha scelto un attore afroamericano per il film.

"Di nuovo, è piuttosto semplice: le persone non girano film su supereroi sconosciuti. Inoltre, è intrinsecamente discriminatorio pensare che ciò che rende personaggio un personaggio sia la sua etnia e non la sua personalità. Che cos'è, se non razzismo, se David Ayer per aver scelto Will Smith e Jon Watts per aver scelto Zendaya per il ruolo di MJ abbiano ricevuto merda migliaia di volte per quelle scelte rispetto a me per aver reso Drax e Mantis alieni invece che umani in Guardiani?".



E proprio la personalità della versione di Will Smith in Suicide Squad è quasi identica a quella del personaggio nei fumetti e James Gunn ha spiegato come sia proprio questa la caratteristica che dovrebbe essere preponderante per giudicare un personaggio.

James Gunn dirige The Suicide Squad, e il cast del film è composto da Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Peter Capaldi, Viola Davis, Jai Courtney, Alice Braga, Pete Davidson e Sean Young.

Nel cast non torneranno Will Smith e Jared Leto, interpreti di Deadshot e Joker.

Il film uscirà nelle sale americane il 6 agosto 2021. Su Everyeye trovate la recensione di Suicide Squad e un approfondimento su James Gunn e il lavoro in The Suicide Squad.