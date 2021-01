The Suicide Squad: James Gunn dà alcuni consigli di regia ai fan

Da sempre parecchio attivo sui social media, James Gunn ha un rapporto pressoché diretto con i propri fan e attraverso alcuni scambi di battute con questi ultimi, il regista di The Suicide Squad e Guardiani della Galassia ha dato alcuni suggerimenti ai tanti aspiranti registi che lo seguono impartendo delle vere e proprie pillole di regia.

Gunn ha iniziato parlando essenzialmente del suo processo di regia, di come inizia al lavorare su un progetto e di come questo lentamente prende vita: "Una delle cose con cui ho spesso a che fare con gli attori che hanno preso parte ad altre discipline (come ad esempio il wrestling o la commedia) è dire loro di smettere di temporeggiare ed essere semplicemente loro stessi. Non è compito tuo intrattenere - il tuo lavoro è essere presente nel momento di fronte a te."

"Pagherei tanti soldi per una lezione che tratti di questo specifico problema. Naturalmente questo costituisce il 90% del problema nel dirigere gli attori, dopo aver detto di sì all'art department", ha risposto un utente. Quindi Gunn ha aggiunto: "Per me delineare e disegnare le inquadrature è il più grande traguardo della regia e sono abituato agli attori ma in maniera insolita. Molti registi di film a grosso budget non prestano molta attenzione ai loro attori".

"Qual è la ripresa più difficile da realizzare al cinema", chiede un altro fan. Risposta: "Amo il rischio di realizzare una ripresa difficile, ma per me, come per le performance, tutte le riprese dovrebbero funzionare subito e all'unico scopo di raccontare la storia che vuoi raccontare, senza farti distrarre mai. Preferisco che il pubblico sia veramente commosso che fargli dire 'Come avrà girato questa scena?'.

A un certo punto subentra nella conversazione anche il regista di Logan, James Mangold: "Pensieri davvero umani dietro a quegli occhi al momento giusto". Gunn ha replicato: "L'adoro. E anche tutto quello che coinvolge i gatti".

Per altri approfondimenti, scoprite come James Gunn ha festeggiato l'arrivo del 2021 e quale sarà il Rating di The Suicide Squad.