The Suicide Squad: James Gunn conosce già il rating del film

James Dunn conosce già quale sarà il rating assegnato a The Suicide Squad ma non vuole svelarlo. Dopo il temporaneo allontanamento dalla Disney, Gunn è stato ingaggiato per ricevere l'eredità di David Ayer e dirigere la nuova versione di Suicide Squad, dal titolo The Suicide Squad, dopo il flop di critica del film precedente.

The Suicide Squad presenterà molti dei personaggi del film di Ayer, tra cui Harley Quinn (Margot Robbie) e Amanda Waller (Viola Davis). James Gunn per il momento ha tenuto ben nascosti i dettagli della trama, anche se ha lasciato intendere che non tutti i personaggi di Suicide Squad saranno nel suo film.



Nonostante l'interruzione delle produzioni per la pandemia di Coronavirus, la lavorazione di The Suicide Squad è praticamente terminata, con il regista che sta lavorando ai dettagli per poter confermare l'uscita della pellicola nell'estate 2021.

I fan però attendono di capire davvero quale rating verrà assegnato al film, anche per cercare di comprendere il tipo di atmosfera e di violenza che James Gunn ha conferito al progetto.

L'ultimo film del DCEU, Birds of Prey, è stato classificato R, così come Joker di Todd Phillips, nonostante non faccia parte del medesimo franchise.

Jame Gunn durante una live chat su Twitter con i fan ha confermato di sapere già il rating ma di non poterlo svelare ora.

In questo periodo il regista sta tenendo compagnia ai fan sui social; tra i vari aneddoti anche quello in cui James Gunn ha parlato di una sua recente disavventura online. Inoltre Gunn ha svelato il suo videogioco preferito in un periodo in cui proprio l'intrattenimento videoludico è tra i passatempi preferiti dalle persone in quarantena.